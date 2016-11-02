Эр-Рияд, 2 ноября, 2016, 12:17 — ИА Регнум. Если Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и некартельные игроки примут решение о вмешательстве в ситуацию на рынке нефти, то даже ранее, чем во второй половине будущего года мы сможем увидеть баланс на рынке — цены будут расти. Такую точку зрения во вторник, 1 ноября, озвучил генеральный директор саудовской государственной нефтяной компании Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) Амин Нассер. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Interpolit.ru Нефть

Во время своего выступления на Международном энергетическом форуме Нассер заявил, что уже в первой половине 2017 года дисбаланс между спросом и предложением будет постепенно сокращаться, цены на черное золото будут расти. Далее если все нефтедержавы вмешаются в ситуацию на рынке, то баланс может быть достигнут даже раньше второй половины 2017 года.

Напомним, что в 2014 году произошел резкий обвал цен на нефть, после этого экономики стран-экспортеров нефти стали испытывать значительные трудности. Яркий пример того Венесуэла, которая находится на грани экономического коллапса. Одним важным, если не главным фактором падения цен на нефть считают нефтяную политику Саудовской Аравии. На фоне стремительного роста добычи сланцевой нефти в США и сырой нефти в Ираке Эр-Рияд решил не снижать и без того высокий уровень собственного производства. Напротив, арабы стали качать черное золото еще более агрессивно, в результате несколько раз побив рекорды по добыче. При этом саудовские министры заявили, что смогут удержаться, даже если нефть будет стоить $20 за баррель.

Дело в том, что себестоимость добычи легкой нефти в арабских песках является самой низкой в мире. Поэтому удержать добычу саудитам проще простого. В то же время саудовскому бюджету, который еще больше, чем российский, зависит от экспорта нефти, это не по нраву. Правда, Саудовская Аравия за время высоких цен на нефть успела накопить резервы, и поэтому, как считалось, может долго терпеть низкие цены. Однако резервные фонды саудитов начали быстро таить, и уже в августе 2015 года Саудовская Аравия разместила гособлигации на $5,3 млрд. Это стало вторым займом за лето 2015 года. Размер июньского составил $4 млрд. Так, в июне 2015 года Эр-Рияд впервые с 2007 года вышел на долговые рынки. По данным саудовского министерства финансов, в 2015 году дефицит бюджета монархии достиг рекордных $98 млрд. В декабре 2015 года власти страны заложили в бюджет-2016 дефицит $87 млрд. Теперь саудовские власти все чаще заявляют о необходимости вмешаться в ситуацию на рынке. Среди конкретных шагов к этому, например, договоренности между Россией и Саудовской Аравией о совместных действиях для нормализации ситуации на нефтяном рынке. Перед встречай ОПЕК в Алжире Эр-Рияд также проводил активные переговоры с Иранов и другими странами о заморозке.

Одним из самых многообещающих решений проблемы низких цен на нефть стало соглашение по заморозке уровня добычи нефти. То есть в идеале все страны-производители нефти должны договориться между собой и установить определенные квоты на добычу нефти. Это, как предполагается, должно снизить затоваренность рынка, и соответственно, привести к повышению цен на нефть. Действует закон спроса и предложения. Одним из инициаторов такой сделки выступила еще в начале 2016 года Венесуэла, которая наиболее значительно пострадала от обвала цен на нефть. Первые переговоры по заморозке в Дохе провалились как раз из-за позиции Саудовской Аравии, которая в последний момент отказалась принимать участие в сделке без Ирана. Хотя Тегеран заранее говорил, что после отмены санкций будет наращивать прежний уровень производства. В свою очередь, глава Минэнерго РФ Александр Новак призвал с пониманием отнестись к такой позиции иранцев.

В конце сентября состоялась еще одна встреча ОПЕК по заморозке. После четырехчасовых переговоров стороны договорились заморозить уровень производства нефти на 32,5−33 млн баррелей в сутки. Предполагается также наличие квот для Нигерии, Ливии и Ирана. Для проработки алжирских договоренностей был создан специальный комитет. Окончательное решение о заморозке ОПЕК объявит в конце ноября в Вене. И все же несмотря на желание членов картеля стабилизировать рынок и договориться о заморозке, как ранее писало ИА REGNUM, сам ОПЕК увеличивает производство нефти в октябре за счет частичного восстановления производства в Ливии и Нигерии, а также за счет роста поставок из Ирака.