Москва, 2 ноября, 2016, 10:50 — ИА Регнум. Объем средств Резервного фонда в рублевом эквиваленте составил 2 трлн рублей, уменьшившись с начала года на 44%, сообщается на сайте Счетной палаты РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Доход от размещения средств Резервного фонда на счетах в иностранной валюте в Банке России составил 15,9 млрд рублей, или 100,6% прогноза. Объем средств ФНБ в рублевом эквиваленте — 4,6 трлн рублей, уменьшение с начала года на 11,7%. Доходы от размещения средств ФНБ сложились в общей сумме 39,2 млрд рублей, или 56,5% прогноза.

Государственный долг Российской Федерации на 1 октября 2016 года составил 10,6 трлн рублей, уменьшившись с начала года на 2,9%. Госдолг сложился на уровне 13,5% утвержденного объема ВВП на 2016 год.