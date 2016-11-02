Бишкек, 2 ноября, 2016, 10:46 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Турции арестовали 30 гражданок Киргизии и Узбекистана, занимавшихся проституцией. Об сегодня, 2 ноября, сообщил сайт «Азаттык» (киргизское представительство радио «Свобода») со ссылкой на турецкие СМИ.

Борис Григорьев. Марсельская проститутка (фрагмент). 1923

Отмечается, что в ходе спецоперации также были задержаны 9 человек, принуждавших киргизских и узбекских девушек к сексуальному рабству.

«В течение 6 — 7 месяцев полиция вела слежку за ними, определяла дома и отели, в которых они могли оказывать интимные услуги. Занимавшиеся проституцией женщины сейчас находятся в иммиграционном отделе. Дело передано в суд», — констатирует газета «Вечерний Бишкек».

ИА REGNUM напоминает, что согласно данным Международной организации миграции, ежегодно в трудовое и сексуальное рабство попадают от 1500 до 5000 граждан Киргизии, выехавших на заработки в Казахстан, Россию, Турцию, ОАЭ, Катар, Китай, Южную Корею и другие страны ближнего и дальнего зарубежья. В подготовленном экспертами МОМ рейтинге стран, страдающих от работорговли, Киргизия оказалась в первой десятке, равно как и Украина, Гаити, Йемен, Лаос, Узбекистан, Камбоджа, Афганистан, Белоруссия и Эфиопия.