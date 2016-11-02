Южно-Сахалинск, 2 ноября, 2016, 12:38 — ИА Регнум. Заявление властей Сахалинской области о прекращении прямых дотаций пассажирских авиаперевозок (компенсацию за перелет получат лишь жители Сахалинской области), вызвало панику среди региональных туроператоров — лететь на Курилы за полную стоимость не по карману большинству россиян. Перелет только в одну сторону с Москвы на Курилы сегодня обойдется в 59 000 рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

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«За последний год перед нами открылись колоссальные горизонты по развитию туризма на острове. Теперь у нас паника. Речь об отмене прямого субсидирования пассажирских авиаперевозок и адресный способ выдачи компенсаций жителям области. Ломается всякая логика! На Камчатку сегодня открывается рейс стоимостью 6 500 рублей. А на Курилы — 34 000! Я уже не говорю о цинизме и издевательстве над людьми, которые живут на Курилах, о пресловутой экономике, которая просто дряхлеет на глазах. На всех углах трезвонят о каких-то программах и планах развития. Мы поверили, мы за год сумели просто «встать с колен», привлекли на остров туристов, люди поехали. А теперь все это просто отрубают!», — заявила региональному агентству Новости Сахалина управляющий туристическо-гостиничным комплексом «Гидрострой-тур» Марина Евгенова.

В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM приехавшие в рабочую командировку в Свободный порт Ванино жители Москвы поделились давней и заветной мечтой: побывать на Камчатке и Курилах. На удивленный вопрос «Так в чем проблема?», прозвучал не менее удивленный ответ: «Да что вы, это туризм для богачей, нам дешевле съездить в Европу, даже в Таиланд. А на Камчатку и Курилы и перелет очень дорогой, и там цены просто сказочные».

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Проблем с визитами на Курилы не будет у туристов из Японии. С 1996 года практикуются безвизовые обмены между российскими и японскими островами. За эти годы на Курилах побывало более 20 тысяч японцев.

Между тем, у курильских туроператоров пока нет даже полной уверенности в том, что компенсацию получат все островитяне: есть предположения, что компенсировать расходы будут только жителям Курил, а сахалинцы вынуждены будут покупать билеты на острова за полную стоимость.

«Что уж говорить о жителях материковой России? Да никто сюда не поедет! Откуда? Из Москвы?! Купить билет за бешеные деньги, преодолеть огромное расстояние? Ради чего?», — возмущена управляющий туристической компании.

Между тем, величественная и загадочная красота Курильских островов для многих россиян, даже для дальневосточников, вполне может так и остаться «картинкой в интернете». Соседи по АТР не спят: несколько «просевший» еще недавно остров Хайнань (КНР) после запуска прямого рейса Хабаровск — Санья, вновь вернул себе туристов их Хабаровского края. Стоимость перелета из Хабаровска на «Восточные Гаваи» и обратно дешевле, чем на Курилы: 30 тысяч рублей. А улететь из Москвы на Мальту с пересадкой в Цюрихе стоит, в оба конца, чуть больше 15 тысяч рублей.

А вот, авиаперелет из Москвы в Южно-Сахалинск и обратно обойдется сегодня в 25 000 рублей. Добавим стоимость перелета из Южно-Сахалинска на Курилы — 34 000 рублей. В итоге только за перелет придется выложить 59 000 рублей. Это не считая стоимости готиницы, экскурсий, питания и прочих удовольствий. При этом двухнедельный тур в Таиланд, категории «все включено», обойдется в те же 59 000, виза россиянам не нужна. Нетрудно догадаться, в чью пользу будет сделан выбор

Курильские туроператоры ближайшее будущее видят исключительно в мрачных тонах: останутся без работы люди, опустеют построенные гостиницы, придет в упадок современный бассейн, построенный специально «под туристов» — последствия будут комплексными.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле, губернатор Сахалина Олег Кожемяко рассказал о грандиозных планах по развитию туризма на островах. Глава региона доложил, что проблема транспортной доступности решена: создана региональная компания совместно с «Аэрофлотом», разработана региональная программа по развитию Курильских островов, на реализацию которой заложено из областного и федерального бюджетов 70 миллиардов рублей.