Москва, 2 ноября, 2016, 10:42 — ИА Регнум. В России доходы федерального бюджета за январь-сентябрь 2016 года составили 9,3 трлн рублей, или 67,6% утвержденного годового объема. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года доходы бюджета снизились на 8,4%, сообщается на сайте Счетной палаты РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

В общем объеме нефтегазовые доходы составили 3,4 трлн рублей (снижение на 24,2%), ненефтегазовые доходы — 5,9 трлн рублей (увеличение на 4,3%). В доходную часть федерального бюджета поступили не учтенных 43 вида доходов всего на сумму 33,5 млрд рублей.

Поступления в федеральный бюджет от приватизации составили 67,5 млрд руб., или 203% запланированного объема. За аналогичный период 2015 г. поступления от приватизации — 4,8 млрд руб.

Расходы федерального бюджета исполнены в сумме 10,9 трлн рублей, или 66,5% показателя сводной бюджетной росписи. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года расходы снизились на 0,7%.

Наименьший уровень исполнения расходов отмечен по следующим главным распорядителям: ФАДН России — 20,6%, Минэкономразвития России — 22,4%, Минвостокразвития России — 26,7%, Минкомсвязи России — 29,8%, Росавиация — 33,5%, Минкавказ России — 41%, Минспорт России — 41,2%, Рособрнадзор — 48,1%, ГК «Роскосмос» — 49,1%, Управление делами Президента России — 50,1%, Минтранс России — 51%, Росавтодор — 53,5%.

Дефицит федерального бюджета сложился в сумме 1,6 трлн рублей, или 2% утвержденного ВВП. Годовой дефицит утвержден в размере 2,4 трлн рублей.