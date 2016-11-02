Москва, 2 ноября, 2016, 10:39 — ИА Регнум. Госдума рассмотрит поправки в закон о госзакупках, которые направлены на дальнейшее повышение эффективности бюджетных расходов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября, об этом заявил депутат Госдумы Антон Гетта («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

В частности, изменения предполагают «внедрение дополнительных мер по запрету участия в государственных закупках тех предприятий или физлиц, которые имеют судимость не только в экономических преступлениях, но и в таких преступлениях, как дача взятки, получение взятки, незаконное предпринимательство», указал парламентарий.

Одновременно вводится норма по запрету участия в госзакупках предприятий, которые за последние два года привлекались по статье о незаконном получении вознаграждения от юридического лица.



«Также точно нужно отметить, что это соответствует международной практике, когда вводятся ограничения и стандарты для повышения свободной конкуренции, и чтобы те предприятия, предприниматели, которые хотят попытаться получить незаконным путем или уже будучи привлекаемыми ранее по разным незаконным мерам к уголовной, административной ответственности — чтобы такие предприниматели и организации не участвовали в системе государственных закупок нашей страны», — подчеркнул депутат.

Принятие закона поможет развитию свободной и добросовестной конкуренции в сфере закупок, и в конечном счете — поспособствует росту их эффективности. «Уже только за прошлый год, мы считаем, благодаря той работе плановой, которая ведётся по борьбе с коррупцией и повышению эффективности расходов, (удалось) сэкономить больше 200, уже около 300 млрд рублей», — сообщил Гетта.

«Это значит, что мы через систему государственных расходов и закупок сможем построить больше детских садов, школ, отремонтировать дорог и решить другие социальные задачи, которые нужны нашей стране и нашим регионам», — добавил парламентарий.