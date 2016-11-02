Москва, 2 ноября, 2016, 10:36 — ИА Регнум. В России за январь-сентябрь 2016 года индекс промышленного производства по сравнению с аналогичным периодом 2015 года составил 100,3%. Положительные темпы роста отмечены в добыче полезных ископаемых — 102,4%, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды — 100,7%, сообщается на сайте Счетной палаты РФ.

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Снижение темпов продолжается в обрабатывающих производствах — 99,1%. По отдельным видам обрабатывающих производств отмечено значительное снижение: производство автомобилей легковых сократилось на 11,8%, труб стальных — на 12,7%, аппаратуры передающей для радиосвязи, радиовещания и телевидения — на 17,8%.

Значительно снизилось производство промышленных изделий, используемых в строительной деятельности: производство блоков керамических строительных сократилось на 22%, конструкций и деталей сборных железобетонных — на 17,5%, кирпича керамического неогнеупорного строительного — на 16,6%, портландцемента — на 10,9%.

По ряду обрабатывающих производств отмечен рост: производство тканей увеличилось на 20,7%, пшена — на 13%, мяса и субпродуктов пищевых — на 12%, полуфабрикатов мясных — на 11,2%, масла подсолнечного — на 11,1%.

Высокий рост наблюдался в производстве тракторов для сельского и лесного хозяйства — на 33,9%, органических синтетических красителей — на 19,3%, вагонов грузовых магистральных — на 18,3%, станков металлорежущих — на 16,6%, турбин газовых — на 13,2%, изделий медицинских — на 11,8%, химических волокон и нитей — на 10,8%, автобусов — на 9,4%.

Темп роста производства продукции сельского хозяйства составил 103%.