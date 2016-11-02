Барнаул, 2 ноября, 2016, 10:35 — ИА Регнум. Сотрудники Управления федеральных дорог «Алтай» известили, что встречают зиму во всеоружии. В соответствии с календарным планом, на всей протяженности федеральных трасс заблаговременно устранили деформации покрытия, выполнили заливку трещин, профилирование обочин, очистили водопропускные трубы и искусственные сооружения. Действенной мерой повышения безопасности дорожного движения зимой стала установка в регионе снегозадерживающих заборов: их построили более 6 километров. Чтобы не допустить скопления снега на проезжей части и улучшить видимость в метели и снегопады, ряд участков получили тросовое ограждение (взамен металлического барьерного/, — прим. ИА REGNUM ).

Светлана Шаповалова Алтайские дороги зимой

Отмечается также, что федеральные автодороги А-322 (Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан) и Р-256 («Чуйский тракт» Новосибирск — Барнаул — Горно-Алтайск — граница с Монголией) предстоящей зимой будет обслуживать 361 единица специализированной дорожной техники.

Необходимый запас противогололедных материалов в наличии имеется, — это почти 15 тысяч кубометров песка, более 32 тысяч тонн песко-соляной смеси. Для оперативного их применения среднее расстояние между пескобазами составляет 43,6 километра.

Напомним, снегопад и метели уже испытывали алтайских дорожников на прочность: неделю назад, в зависимости от метеоусловий, ежесуточно привлекали до 200 единиц техники и транспорта.

Читайте также: Барнаул засыпало снегом и завьюжило метелями: фоторепортаж

С 10 октября, когда трассы перевели в режим зимнего содержания, применили 8,3 тысячи тонн противогололедных материалов. Наиболее интенсивная нагрузка легла на подрядные организации. Тогда за одни сутки в Алтайском крае для борьбы с гололедом использовали 691 тонну реагентов (в Республике Алтай — 180 тонн).

Как уже сообщало ИА REGNUM, с гололёдными явлениями, условиями плохой видимости и прочими неприятными последствиями погоды, алтайские дорожники справляются при помощи видеокамер, а также столбов с установленными на них датчиками влажности, температуры воздуха, покрытия, скорости и направления ветра. Всего на дорогах Алтайского края установлено 11 стационарных метеопостов.