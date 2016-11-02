Москва, 2 ноября, 2016, 10:32 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что современное оружие — хакеры, ущерба они могут нанести больше, чем бомбы, передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября. «Если у нас действительно такие мощные хакеры, то Америке конец», — отметил депутат Госдумы.

Pixies Клавиатура компьютера

«Это действительно страшное оружие — интернет и хакеры. Можно вырубить электричество в любой стране мира, остановятся лифты, скорая помощь — все остановится, банковские операции», — перечислил он.

«Не надо бомбить. Просто вырубаете электричество: транспорт стоит, метро стоит, все стоит ‑ и страна замерзает и без продовольствия», — говорит парламентарий. «Всего-навсего несколько реперных точек найти. И умы у нас такие есть. Но мы их не бережем», — заявил Жириновский.

В начале октября министерство внутренней безопасности США и Нацразведка обвинили Россию в намеренном взломе почтовых серверов американских граждан и политических организаций с целью вмешательства в избирательный процесс в стране. Госсекретарь США Джон Керри не сказал, когда именно американский президент Барак Обама примет ответные меры на якобы совершенные со стороны России хакерские атаки на серверы Демократической партии. «Опасность этого невозможно переоценить. Последнее, что нам нужно — это гонка вооружений в киберпространстве», — заявил Керри.