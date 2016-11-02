Москва, 2 ноября, 2016, 12:17 — ИА Регнум. Жители Москвы выступают против строительства высотного жилого дома в районе Хорошево-Мневники по адресу улица Живописная 21. рядом со стадионом «Октябрь». Как заявил корреспонденту ИА REGNUM член инициативной группы в защиту Живописной Ярослав Никитенко, жители опасаются, что планируемые строительные работы приведут к полной вырубке соснового бора и к ухудшению транспортной ситуации. По словам активиста, при согласовании застройки мнение жителей было проигнорировано, публичные слушания и экологические заключения не проводились.

jarmoluk Хвоя сосны

Жители уже отправили обращения в мэрию столицы, в Прокуратуру РФ и к депутатам Госдумы и Мосгордумы. Кроме того, на сайте change.org в адрес мэра Москвы Сергея Собянина и министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского опубликована петиция «Требуем отмены решения о масштабной жилой застройке на месте соснового парка!», которая собрала уже 12 941 подписей. В тексте петиции сообщается, что в мае 2016 года инвестор получил разрешение на строительство. «На небольшом клочке земли в сосновой роще, огороженном забором, в июне начали пилить деревья. Не так давно к главе пожаловали застройщики для согласования строительной площадки для будущей высотки. Подготовительными работами занимается ООО «Строитель», и все необходимые документы у них на руках. О «законности» действий «Капитал Групп» сообщают письма, направленные гражданам из Правительства Москвы из Департамента градостроительной политики, из Москомстройинвеста», — уточняется в тексте опубликованной петиции.

Жители Хорошево-Мневники организовали круглосуточное дежурство на Живописной улице. «В ближайшее время мы планируем обратиться лично к Собянину, если он до сих пор нас не услышал», — сообщил Никитенко.

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Член инициативной группы «В защиту Живописно» добавил, что 6 сентября и 30 октября были проведены два массовых митинга жителей столицы, резолюции которых отправлены в адрес мэра. Среди основных требований митингующих — отмена строительных работ и проведение проверки оснований выдачи разрешительной документации на строительство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в адрес депутатов Мосгордумы в 2016 году поступают жалобы на уничтожение зеленой полосы в городе. Жители выступают против вырубки деревьев на территории парка Кусково, в Бутовском и Битцевском лесопарках.

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В свою очередь, в мэрии столицы сообщили, что на озеленение города выделяются миллионы, а также разрабатывается проект «Зеленый пояс Москвы».

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