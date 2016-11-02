Чжухай, Китай, 2 ноября, 2016, 10:28 — ИА Регнум. Как сообщают китайские СМИ, российская корпорация «Вертолеты России» и китайская компания Jiangsu Baoli Aviation Equipment Co. Ltd. заключили соглашение, согласно которому российская сторона обязуется до конца 2017 г. передать китайской стороне 3 вертолета: «Ансат», Ми-171 и Ка-32.

Aircraftonline.co.nz Ми-171

Ранее Jiangsu Baoli Aviation Equipment Co. Ltd. уже приобретала российские вертолеты — в 2015 г. компания заключила контакт на приобретение четырех Ка-32, пишет «Синьхуа».

Китайская компания приобрела 2 легких вертолета «Ансат» в медицинской модификации. 1 ноября аналогичные вертолеты приобрела другая китайская компания — Wuhan Rand Aviation Technology Service.

Гражданский «Ансат» имеет просторную грузо-пассажирскую кабину, благодаря чему машина может быть переоборудована под различные варианты применения. Медицинская модификация «Ансата» имеет на своем борту медицинское оборудование, необходимое для оказания неотложной помощи во время полета.

Максимальная скорость вертолета — 275 км/ч, дальность хода составляет 510 км. «Ансат» способен подниматься на высоту до 5700 м. Прямым аналогом российского вертолета является европейский Eurocopter EC 145.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 1 ноября китайская компания Wuhan Rand Aviation Technology Service и российский холдинг «Вертолеты России» достигли договоренностей по поставкам гражданских вертолетов широкого назначения «Ансат».