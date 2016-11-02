Москва, 2 ноября, 2016, 10:26 — ИА Регнум. «Беби-боксы» в России уже стали привычными. Об их существовании известно большинству (73%) граждан, причем уровень информированности высок как среди женщин (79%), так и среди мужчин (66%). Такие данные представил. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Дарья Антонова ИА REGNUM «Беби-бокс»

В целом 75% жителей России поддерживают существование «беби-боксов», причем женщины в большей степени осознают необходимость их существования, чем мужчины (80% против 68%). На этом фоне законопроект о запрете «беби-боксов» не снискал поддержки у населения: против него выступили 73% респондентов, за — только 15%.

Последствия данного решения видятся преимущественно негативными, и, прежде всего, высказываются опасения относительно роста числа брошенных детей, беспризорников (42%), а также детской смертности (6%), убийств новорожденных (7%) и др.

Отказ матери от ребенка (оставление его в специально оборудованном месте) в российском обществе считается скорее вынужденной мерой, обусловленной тяжелой жизненной ситуацией (с этим согласны 64% всех опрошенных, причем те, кто уверен, что «беби-боксы» нужны, говорят об этом чаще остальных: 70% против 49%), нежели проявлением безответственности (25%).

Опрос проведен 15−16 октября 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента.