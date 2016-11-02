Псков, 2 ноября, 2016, 10:25 — ИА Регнум. В Пскове в День народного единства 4 ноября состоится фестиваль национальных диаспор Псковской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе города, праздничная концертная программа «Вместе мы большая сила — вместе мы страна» начнётся в 15:00 в Доме офицеров.

Дарья Антонова ИА REGNUM День народного единства

В Городском культурном центре в этот же день состоится встреча в клубе любителей музыкальной культуры «Широка страна моя родная».

Кроме того, 5 ноября в Городском культурном центре пройдёт концерт творческих коллективов народностей, проживающих в Пскове и области.

По данным комитета Псковской области по культуре, в районах Псковской области жители отметят День народного единства праздничными концертами, примут участие в митингах и шествиях.

В Опочке 4 ноября состоится гала-концерт областного фестиваля «Песня русская», на котором своё мастерство в жанре русской народной песни продемонстрируют более 120 вокальных ансамблей и солисты Псковской области.

В музее-заповеднике «Изборск» продолжится выставка «Александр Невский. Спаситель русской земли». Экспозиция развёрнута прямо в стенах Изборской крепости (XIV-XVII вв.). Здесь представлено около 30 стендов, посвящённых жизни и подвигам Александра Невского, его роли в укреплении основ российской государственности и православной веры, защите Псково-Изборской земли. В День народного единства для гостей музея будет демонстрироваться фильм режиссера Сергея Эйзенштейна «Александр Невский».

В Великих Луках в полдень 4 ноября начнётся праздничное шествие, по окончанию которого состоятся торжественный митинг и концерт.

Напомним, в этом году Дню народного единства посвящены и мероприятия «Ночи искусств», к которой музеи Псковской области присоединятся 3 и 4 ноября.