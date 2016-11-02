Москва, 2 ноября, 2016, 10:21 — ИА Регнум. Главу ММВБ в 2014 году специально готовили для того, чтобы он обрушил российскую валюту, теперь он на Украине. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября, об этом заявил журналистам лидер ЛДПР Владимир Жириновский в Госдуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Роман Сульжик долгое время в Америке в разных финансовых учреждениях, потом у нас был во главе московской валютной биржи — это он опустил наш рубль осенью 2014 года, теперь сбежал на Украину. Кто поставил его во главе нашей биржи? Вся его биография — работа с иностранцами, явно его готовили для этого. Кто-то его протащил на эту должность?» — задается вопросом лидер ЛДПР.

Россия потеряла огромные деньги на обрушении рубля, констатировал Жириновский. «Мы потеряли огромные деньги, потому что рубль обрушили и евро — чуть ли 100 рублей стоило, доллар за 80 выходил. Это он сделал, и он сбежал на Украину, и с удовольствием произносит лозунги украинских нацистов. Но кто его в Москву привез?» — отмечает Жириновский.