Москва, 2 ноября, 2016, 10:19 — ИА Регнум. В России инфляция в сентябре 2016 года по сравнению с декабрьским показателем в 2015 году составила 4,1%, что значительно ниже, чем в аналогичном периоде 2015 года (10,4%). По состоянию на 24 октября 2016 года инфляция составила 4,6%, сообщается на сайте Счетной палаты РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

Инфляция снижается по причине сжатия потребительского спроса, что вызвано снижением реальных располагаемых доходов населения, укреплением курса рубля, а также проводимой ЦБ умеренно-жесткой денежно-кредитной политикой.

Как отметили в контрольном органе, в 2016 году, впервые за пять последних лет, в августе 2016 года месячная инфляция не увеличилась. При этом в конце июля и в первую неделю августа текущего года отмечалась даже дефляция. Тем не менее, показатель инфляции может возрасти к концу 2016 года в связи с возможностью роста цен на продовольственные товары на мировом рынке.

В сентябре рост цен на продовольственные товары по сравнению с декабрем 2015 года — 2,4%, в аналогичном периоде 2015 года — 10,2%. Наибольшее удорожание отмечено по крупам и бобовым — на 10,7%, рыбе и морепродуктам — на 7,6%, маслу сливочному — на 7,3%. Цены снизились на яйца куриные — на 15,3%, плодоовощную продукцию — на 12%.

Рост цен на непродовольственные товары в сентябре — 5,2%, в аналогичном периоде 2015 года — 11,2%. Наибольший прирост цен отмечается по табачным изделиям — на 13,8%, обуви — на 6,6%, тканям — на 5,9%, моющим и чистящим средствам — на 5,6%. Рост цен на медикаменты существенно замедлился — в январе-сентябре 2016 года он составил 2,7%, для сравнения в аналогичном периоде 2015 года — 17,4%.

Рост цен и тарифов на услуги наблюдался на уровне 4,8%, в аналогичном периоде 2015 года — 9,4%. Наиболее существенный рост зафиксирован по санаторно-оздоровительным услугам — на 10,4%, услугам дошкольного воспитания — на 8%, услугам пассажирского транспорта — на 7,4%. Жилищно-коммунальные услуги подорожали на 5,1%.