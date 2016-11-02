Москва, 2 ноября, 2016, 10:17 — ИА Регнум. На Люблинско-Дмитровской линии московского метро («салатовая ветка»), где сегодня, 2 ноября, были увеличены интервалы движения, работа постепенно вводится в штатный режим. Об этом сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

Нарушение графика произошло в 9:36 мск в связи с подозрением на неисправность поезда. По состоянию на 9:44 ситуация изменилась к лучшему — движение восстановили.

«Движение восстановлено и постепенно входит в график», — сообщили в пресс-службе.

По оценкам пассажиров, задержка движения составила более десяти минут. На станции «Марьина роща» пассажиров ссадили с поезда, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

«Метро встало. Все вынуждены ехать в обратном направлении», — сообщил пассажир.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 октября Калужско-Рижская линия метро в Москве была временно парализовано из-за падения человека на рельсы. Человек упал на рельсы на станции «Тёплый стан».