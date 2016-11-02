Москва, 2 ноября, 2016, 10:14 — ИА Регнум. Реальные располагаемые денежные доходы населения России за январь-август 2016 года снизились на 5,3%. Реальная начисленная среднемесячная зарплата увеличилась на 0,4%, сообщается на сайте Счетной палаты РФ.

Кристобаль Рохас. Бедность. 1886

Просроченная задолженность по заработанной плате по состоянию на 1 октября 2016 года составила 3,7 млрд руб., увеличившись с начала года на 2,4%.

В общем объеме просроченной задолженности по заработной плате 48% приходится на обрабатывающие производства, 28% — на строительство, по 6% — на добычу полезных ископаемых и на сельское хозяйство, охоту и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки, 5% — на транспорт.

Как отметили в контрольном органе, снижение реальных доходов населения негативно влияет на потребительский спрос, что в сочетании с падением инвестиционного спроса может помешать российской экономике начать восстанавливаться в 2016 году.