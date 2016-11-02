Москва, 2 ноября, 2016, 10:10 — ИА Регнум. Снижение нефтяных цен на 9% за две недели, разумеется, выступает в качестве негатива для динамики российской валюты, но на данный момент темпы ослабления рубля вполне умеренны, считает аналитик ГК TeleTrade Михаил Поддубский.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Согласно данным API, за минувшую неделю объем коммерческих запасов нефти в Штатах увеличился на 9,3 млн баррелей, что значительно превысило консенсус-прогноз. Сегодня, 2 ноября, будут опубликованы данные по запасам и добыче нефти уже от Минэнерго США, и, как показала прошлая неделя, данные от API и EIA совпадают далеко не всегда», — отметил Поддубский.

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«Пара доллар/рубль пока сохраняет диапазон в 62−63.5 руб./доллар. Однако риски ухода выше верхней границы диапазона заметно возросли. В случае если нефтяные цены не смогут быстро восстановиться ближе к отметке в 50 долл./баррель пара доллар/рубль может обновить максимумы октября и направиться в район 65−65.5 руб./доллар», — полагает.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 2 ноября, мировые цены на нефть снижаются на фоне сообщения Американского института нефти (API) о значительном росте запасов нефти в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 07:37 мск стоимость нефти марки Brent снижалась на 0,69% — до $47,81 за баррель, цена на нефть марки WTI — на 0,84%, до $46,28.