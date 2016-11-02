Домодедово, Московская область, 2 ноября, 2016, 10:28 — ИА Регнум. До конца 2016 года в Московской области планируется ввести в эксплуатацию 13 объектов-долгостроев компании «СУ-155». Большинство их них — восемь объектов — находятся в микрорайоне Южный городского округа Домодедово. Всего на сегодняшний день у компании имеются просроченные обязательства перед 11 386 семьями соинвесторов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Подмосковья.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройки в Домодедово

13 жилых зданий, сроки строительства которых были затянуты после образования финансовых проблем у компании-застройщика «СУ-155», расположены на территории городского округа Домодедово, Ивантеевка, а также Красногорского, Павлово-Посадского и Чеховского районов.

В восемь долгостроев микрорайона Южный в Домодедово вложены средства 3,5 тысяч соинвесторов. В микрорайоне Губернский Чеховского района до конца года будет введено в эксплуатацию 2 дома, в строительство которых инвестировали более 190 человек. Помимо этого планируется сдать в эксплуатацию дом в Ивантеевке, где своих квартир ожидают 138 соинвесторов. Также объекты сдадут в Красногорском (50 соинвесторов) и Павлово-Посадском (133 соинвестора) районах.

«Завершение строительства и ввод в эксплуатацию названных 13 долгостроев, финансирование которых осуществляет банк-санатор «Российский капитал», позволит обеспечить нарушенные права 4079 дольщиков уже в этом году. В следующем 2017 году в соответствии с графиком завершения строительства объектов этого застройщика будет достроено 19 домов, в строительство которых инвестировали денежные средства более 4,5 тысяч граждан», — пояснил глава областного Минстроя Сергей Пахомов.

Напомним, с 2015 года в отношении «СУ-155» была введена процедура наблюдения из-за финансовых проблем, а финансированием строительства проблемных объектов в Московской области и других регионах страны занимается подконтрольный Агентству по страхованию вкладов (АСВ) банк «Российский капитал».

Оздоровить нельзя, достроить: «Речи о санации застройщика «СУ-155» не идет»Как ранее сообщало ИА REGNUM, долгострой в Ивантеевке на улице Дзержинского уже построен и ожидает ввода в эксплуатацию в декабре 2016 года. 138 граждан-соинвесторов ждут свои квартиры там более двух лет.