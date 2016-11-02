Москва, 2 ноября, 2016, 10:00 — ИА Регнум. Отечественная валюта продолжает курсировать в привычном диапазоне, и пока доллару не дается ключевое сопротивление в районе 63,50 рубля. По мнению аналитика ГК ИнстаФорекс Игоря Ковалева, силы американской валюты подорваны политическим фактором, где шансы на победу Клинтон и Трампа практически сравнялись.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

«Однако в противовес этому позитивному для рубля моменту выступает негативный настрой на рынке черного золота, где баррель Brent обновил одномесячный минимум под отметкой 48», — отметил Ковалева.

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«Сегодня, 2 ноября, у рубля будет сразу два фактора риска. Во-первых, игроки могут продолжить продажи нефти на опасениях роста запасов в США и дальнейшем разочаровании в ОПЕК. А во-вторых, в ходе заседания Федрезерв может проявить «хищную» риторику, и на этих ожиданиях в течение дня доллар может подрасти. Таким образом, не исключены новые попытки тестирования уровня 63,50 рубля. Причем если до конца недели настроения в сырьевом сегменте не улучшатся, USD может выйти из диапазона и добраться до отметки 64 рубля.

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Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ разнонаправленно изменил курсы валют на 2 ноября. Курс доллара официально вырос на одну копейку и составил 63,20 рубля. Курс евро при этом регулятор повысил почти на 8 копеек до 69,36 рубля. Стоимость нефти марки Brent снизилась до 47,81 доллара за баррель.