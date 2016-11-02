Токио, 2 ноября, 2016, 10:00 — ИА Регнум. В Японии был запущен новый метеорологический спутник Himawari-9, сообщает 2 ноября Kyodo.

Jma.go.jp Метеорологический спутник Himawari-9

Спутник Himawari-9 был запущен с Танегасимского космодрома, расположенного в префектуре Кагосима, 2 ноября в 3:20 утра по местному времени. Первоначально запуск был запланирован на 1 ноября, однако из-за плохих погодных условий он был отложен, сообщило Метеорологическое агентство Японии.

В настоящий момент на орбите работает спутник Himawari-8. Himawari-9 будет выполнять функцию резервного спутника, а в 2022 году полностью заменит Himawari-8.