Япония запустила новый метеорологический спутник Himawari-9
Токио, 2 ноября, 2016, 10:00 — ИА Регнум. В Японии был запущен новый метеорологический спутник Himawari-9, сообщает 2 ноября Kyodo.
Jma.go.jp
Метеорологический спутник Himawari-9
Спутник Himawari-9 был запущен с Танегасимского космодрома, расположенного в префектуре Кагосима, 2 ноября в 3:20 утра по местному времени. Первоначально запуск был запланирован на 1 ноября, однако из-за плохих погодных условий он был отложен, сообщило Метеорологическое агентство Японии.
В настоящий момент на орбите работает спутник Himawari-8. Himawari-9 будет выполнять функцию резервного спутника, а в 2022 году полностью заменит Himawari-8.