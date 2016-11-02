Санкт-Петербург, 2 ноября, 2016, 09:59 — ИА Регнум. Станция Петербургского метрополитена «Московские ворота» в 09:44 вновь открыта для пассажиров после проверки подозрительного пакета. Как сообщили в пресс-службе метрополитена, в пакете оказались личные вещи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

Станция «Московские ворота» на второй («синей») ветке подземки была закрыта для входа и выхода пассажиров по распоряжению полиции в 09:21 после того, как в кассовом зале ее наземного вестибюля был замечен безнадзорный предмет.

Поезда следовали мимо станции без остановки. Были вызваны кинологи. Объявления о закрытии станции звучали по трансляции в метрополитене.

Для справки:

Станция «Московские ворота открыта 29 апреля 1961 года. Названа из-за непосредственной близости от площади Московских Ворот, на которой расположен архитектурный памятник Московские Триумфальные ворота.

Наземный вестибюль станции находится на Московском проспекте.