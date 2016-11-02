Москва, 2 ноября, 2016, 09:51 — ИА Регнум. В России за 9 месяцев 2016 года умерло на 27 тысяч человек меньше, чем за аналогичный период 2015 года. Смертность снизилась от всех основных причин: от болезней системы кровообращения — на 4,6%, туберкулеза — на 17,2%, болезней органов дыхания — на 9,8%, болезней органов пищеварения — на 4,3%, новообразований — на 0,4%, от внешних причин — на 5,8%. Младенческая смертность снизилась на 9,1%, составив 6,0 на 1 000 рожденных живыми, сообщили в Минздраве РФ.

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При этом за 9 месяцев 2016 года зарегистрировано больше смертей от гриппа и ОРВИ, чем за 9 месяцев 2015 года. Наиболее эффективным средством профилактики инфекций, в том числе гриппа, является вакцинация. Вакцинация позволила преодолеть ранее смертельные инфекционные заболевания.

Как отметили в ведомстве, смерти и тяжелые осложнения от гриппа возникают только у непривитый людей. Даже в тех редких случаях, когда вакцинированный человек заражается гриппом, заболевание протекает в значительно более легкой форме.

Минздрав призывает всех граждан пройти вакцинацию от гриппа и привить своих детей и пожилых членов семьи.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минтруда РФ за январь-август 2016 года в России зафиксирован естественный прирост населения, равный 8,2 тыс. человек. За восемь месяцев в стране родились около 1,28 млн детей.

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