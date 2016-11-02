Москва, 2 ноября, 2016, 09:50 — ИА Регнум. В течение ноября 2016 года автомобили Lexus будут доступны российским покупателям со скидками. Предложение касается таких моделей, как ES, NX, RX, GX, LX, сообщают в отечественном представительстве японского бренда.

NetCarShow.com Lexus ES

Так, минимальная стоимость бизнес-седана Lexus ES с 1 по 30 ноября составит 1,971 млн рублей с учетом Trade-in. На все версии городского кроссовера NX объявлена скидка в 150 тыс. рублей, а на любую из комплектаций внедорожника GX 460 2016 года — 200 тыс. рублей.

Премиальный кроссовер Lexus RX можно приобрести в кредит по ставке 14,9% годовых. Ежемесячный платеж составит не менее 17,5 тыс. рублей.