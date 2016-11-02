Калуга, 2 ноября, 2016, 09:48 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и депутат городского парламента Максим Платов 1 ноября приняли участие в приёмке работ по ремонту межквартального проезда в районе дома №67 по улице Дзержинского в областном центре. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, ранее данный проезд, соединяющий улицы Кирова и Дзержинского, находился в удручающем состоянии: ямы, а после дождей грязь и глубокие лужи. Сейчас ситуация изменилась — уложено новое асфальтовое покрытие.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги Глава Калуги с горожанами проверил качество уличного ремонта

«Этот проезд уже давно требовал капитального ремонта, — отметил Александр Иванов, — вокруг расположено много жилых домов, но их жильцам было сложно не только пройти, но даже и проехать на улицу Дзержинского. Несмотря на финансовые трудности, в текущем году мы смогли выделить средства для проведения ремонта, одна из главных проблем, которая беспокоит жителей — это лужи, возникающие после дождей и таяния снега, сейчас мы можем видеть, что таких луж нет».

Жители довольны новым асфальтом, вместе с тем они высказали ряд претензий к работе подрядчика — не были установлены бордюрные камни, что может привести к скоплению воды и парковке автомобилей на газонах.

Глава городского самоуправления согласился с замечаниями калужан, а для борьбы с парковкой автомобилей на газонах предложил установить леерное ограждение. В итоге было принято решение отложить приёмку проезда до устранения всех недоработок.

Как рассказал Александр Иванов, в избирательном округе №3 в 2016 году была проведена большая работа по благоустройству, удалось отремонтировать дворовые территории домов №83 и №92 по улице Дзержинского и установить два спортивных тренажёрных комплекса. В ходе приёмки работ по ремонту двора дома №83 также не обошлось без замечаний — подрядчик не заасфальтировал часть территории, которую жители используют для стоянки транспорта, двор будет принят только после выполнения работ в полном объёме.

«В настоящее время депутаты городской Думы совместно с активистами территориальных общин ведут работу по сбору предложений для включения в план ремонта дворовых территорий на 2017 год. При формировании плана мы постараемся максимально учесть пожелания горожан», — подчеркнул Александр Иванов.