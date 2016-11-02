Челябинск, 2 ноября, 2016, 09:48 — ИА Регнум. В Челябинске воссоздадут вытрезвитель. Мэр города Евгений Тефтелев поддержал инициативу регионального ГУ МВД и подписал распоряжение о создании муниципального бюджетного учреждения «Центра временного пребывания лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения», передает корреспондент ИА REGNUM.

На «больничном». Советский плакат

Располагаться центр будет на своем прежнем месте, где когда-то существовал вытрезвитель Центрального района Челябинска — по адресу ул. Курчатова, 26.

Учреждение сможет вместить до 35 граждан, находящихся в нетрезвом состоянии и заработает 1 января 2017 года. Сейчас в здании активно ведутся ремонтные работы.

По словам заместителя начальника отдела исполнения административного законодательства УМВД России по Челябинску Сергея Абдувалеева, цель создания вытрезвителя — оказание доврачебной медико-санитарной помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. В учреждении они будут находиться от трёх до 24 часов.

Отметим, вернуться к прежней системе вытрезвителей полицейских вынуждают, в том числе, участившиеся случаи нарушения общественного правопорядка в больницах, и инциденты между пьяными гражданами и врачами в лечебных учреждениях.

Напомним, первый вытрезвитель в России открылся в 1902 году. В советское время вытрезвитель вновь появился 14 ноября 1931 года.

Закрытие последнего вытрезвителя в России произошло в 2011 году, причиной официально стало якобы отсутствие целесообразности их функционирования. Функции вытрезвления граждан были переданы медицинским учреждениям.

Напомним, разговор о возврате вытрезвителей в России начался практически сразу после их закрытия. А в марте 2015 года глава Минздрава России Вероника Скворцова на одном из заседаний в Совете Федерации высказалась за их восстановление. В октябре глава МВД РФ Владимир Колокольцев о том же заявил в своем обращении к членам общественного совета при министерстве.

К концу 2015 года власти почти двух десятков регионов России выразили готовность организовать вытрезвители. Среди поддержавших инициативу были Амурская, Белгородская, Владимирская, Курская, Костромская, Кемеровская, Липецкая, Орловская, Сахалинская, Самарская, Ростовская, Тульская, Смоленская, Челябинская, Ярославская области, Ненецкий автономный округ и Республика Саха (Якутия). В некоторых регионах вытрезвители уже функционируют в формате государственно-частного партнерства.

Отметим, что общественное мнение также поддерживает идею возвращения вытрезвителей по примеру учреждений существовавших в советское время. В Челябинске вопрос возвращения вытрезвителей был обсужден в сентябре 2015 года. За их возврат выступили полицейские, медработники и представители верующей общественности. Добавим, ежегодно в России от злоупотребления алкоголя умирают свыше 500 тыс. человек. По данным Роспотребнадзора, в 2015 году количество лиц, страдающих алкогольной зависимостью, превысило 5 млн человек.