Тула, 2 ноября, 2016, 09:45 — ИА Регнум. С 1 января 2017 года Тульская область переходит на дифференцированное начисление взноса на капитальный ремонт для собственников помещений. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области, сообщила журналистам 1 ноября министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Капитальный ремонт

В соответствии с принятыми изменениями, с нового года плата для собственников помещений в одноэтажных и двухэтажных домах составит 7,5 рубля за квадратный метр, для владельцев квартир в трех-пятиэтажных домах — 6,8 рубля за квадратный метр. В домах выше пяти этажей плата составит 7,8 рублей за квадратный метр. Отдельно установлена плата и для домов, относящихся к объектам культурного наследия: владельцы помещений в таких зданиях должны будут платить взносы не менее 8 рублей за квадратный метр.

В среднем, отметила министр, ежемесячный размер платы за капремонт для каждой семьи вырастет на 79 рублей. «Жизнь не стоит на месте. Мы увидели «экономику» ремонта многоквартирных домов и понимаем, какой скачок цен произошёл. Повышение взносов обусловлено объективными причинами. Прежде всего, это связано с удорожанием материалов», — цитирует Шевченко портал Myslo.

Всего, согласно данным, приведенным Шевченко, в 2017 году в регионе в рамках региональной программы капитального ремонта запланировано привести в порядок 942 многоквартирных дома. До 2043 года запланировано проведение капитального ремонта в 10 тыс. 561 многоквартирном доме.

С 2014 по 2016 год в Тульской области отремонтировано 1450 домов на общую сумму 2 млрд. 598 млн рублей, что составляет 86,8% выполнения программы. Преимущественно ремонтировались двух-и трехэтажные дома, построенные до 1960 года.

Добавим, что размер платы за капремонт в Тульской области меняется впервые. Сейчас плата составляет пять рублей за квадратный метр для собственников квартир в домах до пяти этажей и шесть рублей — для владельцев квартир в домах выше пяти этажей.