Сеул, 2 ноября, 2016, 09:41 — ИА Регнум. Служащие береговой охраны Южной Кореи открыли пулеметный по китайским рыболовным судам, которые вели незаконный промысел в территориальных водах Южной Кореи, заявили официальные представители Южной Кореи, сообщает 2 ноября France Press.

Garnek.pl Китайские рыболовные суда

Около 30 рыболовных судов КНР вели незаконный промысел в Желтом море вблизи границы между Южной и Северной Кореей, сказал представитель береговой охраны Южной Кореи Ким Юнг-Шик.

«Они попытались протаранить наши корабли, хотя мы неоднократно подавали предупредительные сигналы», — сказал Шик.

«Я посчитал, что сотрудники могут подвергнуться опасности», — добавил Шик.

Несколько очередей были выпущены в воздух, однако китайские рыболовные суда продолжали свое движение в направлении кораблей береговой охраны. Затем огонь был открыт по носовой части китайских рыболовных судов.

Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, в октябре, одно из рыболовных судов КНР протаранило катер береговой охраны Южной Кореи, который в последствии затонул. После этого власти Южной Кореи заявили, что суда береговой охраны будут применять оружие против рыболовных судов КНР, в случае, если китайские рыболовные суда будут представлять непосредственную угрозу для сотрудников береговой охраны Южной Кореи.