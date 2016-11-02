Москва, 2 ноября, 2016, 09:35 — ИА Регнум. Интернет-компании «Яндекс» и Mail.ru выступили с критикой инициативы, предусматривающей регулирование мессенджеров и поисковых систем. Соответствующее письмо было направлено ими главе Минкомсвязи РФ Николаю Никифорову, пишут «Известия».

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Автором законопроекта, который предполагает контроль над контентом соцсетей и онлайн-кинотеатрами, является Медиа-коммуникационный союз (МКС). По мнению представителей «Яндекс» и Mail.ru, предлагаемый проект избыточен и грозит затруднить работу отечественных сервисов и развитие сетевой индустрии.

В интернет-компаниях отмечают, что регулировать контент в социальных сетях технически невозможно, а введение идентификации пользователей при общении в Сети нарушит их конституционные права. В том случае, если поисковые системы обяжут выполнять премодерацию контента, их работа будет затруднена, что приведет к оттоку инвестиций.