Нью-Йорк, США, 2 ноября, 2016, 09:29 — ИА Регнум. В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» на домашней арене уступил «Тампе Бэй Лайтнинг». Встреча, прошедшая 1 ноября в Нью-Йорке, завершилась со счетом 1:6.

Nhl.com «Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа)

Героем встречи стал российский нападающий Никита Кучеров, который забросил две шайбы и отдал две голевые передачи. Еще по разу в составе гостей отличились Стивен Стэмкос, Брайан Бойл, Джей Ти Браун и Валттери Фильппула.

У хозяев площадки голевыми действиями отметился Деннис Зайденберг.

Регулярный чемпионат НХЛ.

«Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 1:6 (0:3, 1:3, 0:0).

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