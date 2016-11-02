Хабаровск, 2 ноября, 2016, 09:48 — ИА Регнум. Для возрождения оленеводства ценный груз — 30 оленей из нерюнгринского питомника Большой Нимныр — благополучно прибыл в порт Ванино. Расстояние от якутского Нерюнгри до порта в Хабаровском крае путешественники преодолели за 4 дня. Из Ванино олени отправились на Сахалин, к месту постоянного, отныне, места жительства: в родовую общину коренных малочисленных народов Севера Юктэ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Unsplash Олень. Зима

«Все олени чувствуют себя прекрасно, дорогу переносят хорошо», — сообщил сопровождающий оленей представитель общины Юктэ Владимир Макаров.

В Советские времена на Севере Сахалина работали несколько успешных совхозов, специализировавшихся на оленеводстве. Островное стадо оленей насчитывало более 30 тысяч голов. Сегодня об этом помнят лишь старожилы. В общей сложности на Сахалине сегодня осталось 127 оленей.

Возрождение оленеводства — одна из основных задач, поставленных губернатором Сахалинской области в сфере развития сельского хозяйства.

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Якутские олени, ко всему прочему, помогут решить давнюю и наболевшую проблему сахалинского оленьего стада: проблему обновления крови. Островное положение привело к тому, что в сахалинском стаде много лет подряд имело место близкородственное скрещивание, от чего животные слабели и вымирали.

Как сообщало ИА REGNUM, развитие сельского хозяйства в Новой экономической политике региона, объявленной губернатором Олегом Кожемяко, считается одним из приоритетных направлений. Проблема сегодняшнего островного региона в том, что он вынужден завозить продукты питания. При этом Сахалин обладает всеми необходимыми ресурсами для того, чтобы не только кормить себя, но и обеспечивать экологически чистыми продуктами соседние регионы и соседей по АТР. Островное положение позволяет полностью исключить попадание на остров болезней животных и растений. В области сегодня введено 50-процентное субсидирование сельского хозяйства, применяются другие инструменты, направленные на поддержку сельхозпроизводителей.