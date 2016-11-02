Южно-Сахалинск, 2 ноября, 2016, 09:20 — ИА Регнум. На Сахалине продолжается подведение промежуточных итогов реализации «прибрежного эксперимента». Уточнение механизма новой упрощенной схемы, которая регулирует рыболовство в шестимильной зоне, меры и возможности господдержки рыбакам обсудил с рыбопромышленниками на выездном заседании в Аниве заместитель руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области Сергей Ом.

Константин Коровин. Рыбы. 1920-е

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Напомним, островной регион — первый в России перешёл на упрощённую схему регулирования добычи рыбы и морепродуктов в шестимильной морской зоне. Учитывая поправки в Правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, введенные в действие 2 августа 2016 года, схема организации промысла позволила существенно упростить для сахалинцев доступ к ресурсам шестимильной зоны, дала возможность вести многовидовой промысел.

По распоряжению губернатора Олега Кожемяко чиновники проводят выездные совещания в муниципальных образованиях для непосредственной встречи с рыбопромышленниками и местной властью. У рыбаков есть возможность напрямую высказать своё мнение, пожелания, озвучить проблемы, связанные с развитием промысла в прибрежной шестимильной зоне. Одно из таких совещаний — с зам. руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области состоялось в Аниве.

На встрече в администрации Анивского городского округа присутствовали представители предприятий рыбной отрасли: «Рыбак», «Таранай», «Рускор», «Песчанское» и ОАО «САМПКОЭР».

Сергей Ом рассказал о том, как происходит реализация проекта в других муниципальных образованиях Сахалинской области. Он пояснил, что эксперимент находится в процессе реализации, и по итогам встреч в муниципалитетах будет корректироваться, в том числе и Правила рыболовства.

Рыбаки, в свою очередь, сообщили, что в рамках эксперимента планируют до конца года добывать разнорыбицу, а со следующего года займутся промыслом спизулы сахалинской и ламинарии.

«Сейчас попросту нет материально-технической базы, она нужна, чтобы полноценно участвовать в эксперименте. Нужно время, хотя бы до начала следующего сезона, до весны, чтобы переориентироваться, приобрести необходимые новые орудия лова, плавсредства, позволяющих вести добычу на достаточном удалении от берега. К примеру, для промысла спизулы и ламинарии нужны драги, этих орудий у нас нет. К тому же, у нас нет опыта подобной работы, потому что традиционно занимались прибрежным промыслом в трёхкилометровой зоне на промысловых участках, работали со стационарными орудиями лова. Если мы уходим на большее расстояние от берега, нам понадобятся активные орудия для лова», — пояснили участники эксперимента.

Также отраслевики затронули вопросы организации мест для безопасной стоянки маломерных судов, хранения продукции, возможность сбора штормовых выбросов морского гребешка в заливе Анива.

Отметим, это уже второе, за время реализации эксперимента, совещание в Аниве. Первое проходило в августе, где Сергей Ом, обсуждая итоги путины, предложил один из вариантов помощи рыбакам. В частности, это может быть помощь в приобретении маломерных судов, лодок, орудий лова на основе лизинга в ЗАО «Сахалин лизинг флот».

Как сообщало ИА REGNUM, с инициативой упросить доступ к добыче водных биологических ресурсов в прибрежной шестимильной зоне для рыбаков-частников и мелких компаний выступил глава Сахалинской области Олег Кожемяко. Инициативу поддержал президент Владимир Путин. В настоящее время промысел для них ограничивает ряд административных барьеров, притом, что для крупных рыбопромышленных предприятий добыча ресурсов в прибрежной зоне нерентабельна.

Предполагается, что добыча ресурсов в прибрежной зоне не только позволит увеличить объемы вылова рыбы и морепродуктов, но и отчасти решит проблему занятости населения региона.