Итоги Вахты Памяти-2016: найдены останки более 3 тысяч фронтовиков
Великий Новгород, 2 ноября, 2016, 09:16 — ИА Регнум. Поисковики экспедиции «Долина» в нынешнем году на на территории 12 районов Новгородской области провели два традиционных этапа Вахты Памяти — весенний и осенний. Как сообщил на пресс-конференции, посвящённой итогам поискового сезона 2016 года, председатель совета командиров экспедиции «Долина» Игорь Неофитов, в мае и июне со всеми почестями были перезахоронены останки 2389 погибших советских воинов, обнаруженных поисковиками осенью 2015-го и весной 2016 годов.
Останки 11 погибших бойцов переданы для захоронения родственникам. Осенью поисковики подняли останки еще 859 военнослужащих. Церемонии их захоронения будут проводиться весной 2017 года.
В поисковых работах приняли участие более 2 тысяч человек.
По словам Игоря Неофитова, в этом году поисковые отряды обнаружили и эксгумировали три ранее неизвестные санитарные захоронения. Так, в парке посёлка Большая Вишера в Маловишерском районе Новгородской области были обнаружены останки 153 бойцов РККА. По найденному медальону один погибший военнослужащий идентифицирован. По словам местных жителей, ранее на этом месте была танцплощадка.
В Старорусском районе, близ урочища Горки поисковики нашли и эксгумировали останки 157 военнослужащих из санитарного захоронения 63-го Отдельного медико-санитарного батальона 53-й Гвардейской стрелковой дивизии. По документам Центрального архива министерства обороны РФ всех погибших удалось идентифицировать.
Ещё одно санитарное захоронение — 466-го отдельного медсанбата 378-й стрелковой дивизии 2-й ударной армии — было найдено в районе Мясного Бора (Новгородский район). Удалось установить имена более 60 умерших от ран военнослужащих.
Кроме того, в Марёвском районе поисковики нашли боевое захоронение бойцов и командиров штаба 1-й маневренной воздушно-десантной бригады РККА, эксгумировали 25 погибших. В Шимском районе было найдено ранее неизвестное боевое партизанское захоронение — 44 погибших. А в деревне Гарижа были подняты останки двух расстрелянных немцами партизанских связных, их имена установлены: Соловьёв Василий Александрович и Герасимов Василий Фёдорович.
Совместно с Российским военно-историческим обществом поисковики «Долины» провели несколько отдельных полномасштабных экспедиций, в результате которых были найдены места падения 14 советских боевых самолётов и установлены имена 12 летчиков из их экипажей, которые до сих пор числились пропавшими без вести.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, нынешний сезон стал 28-м в деятельности поисковой экспедиции «Долина» памяти Н.И. Орлова. На сегодняшний день экспедиция является крупнейшим в стране поисковым объединением, в состав которого входит 46 поисковых отрядов общей численностью более 1000 человек. Ежегодно в работе экспедиции принимают участие поисковые формирования из различных регионов России и ближнего зарубежья.