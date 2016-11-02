Великий Новгород, 2 ноября, 2016, 09:16 — ИА Регнум. Поисковики экспедиции «Долина» в нынешнем году на на территории 12 районов Новгородской области провели два традиционных этапа Вахты Памяти — весенний и осенний. Как сообщил на пресс-конференции, посвящённой итогам поискового сезона 2016 года, председатель совета командиров экспедиции «Долина» Игорь Неофитов, в мае и июне со всеми почестями были перезахоронены останки 2389 погибших советских воинов, обнаруженных поисковиками осенью 2015-го и весной 2016 годов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Могила Неизвестного Солдата

Останки 11 погибших бойцов переданы для захоронения родственникам. Осенью поисковики подняли останки еще 859 военнослужащих. Церемонии их захоронения будут проводиться весной 2017 года.

В поисковых работах приняли участие более 2 тысяч человек.

По словам Игоря Неофитова, в этом году поисковые отряды обнаружили и эксгумировали три ранее неизвестные санитарные захоронения. Так, в парке посёлка Большая Вишера в Маловишерском районе Новгородской области были обнаружены останки 153 бойцов РККА. По найденному медальону один погибший военнослужащий идентифицирован. По словам местных жителей, ранее на этом месте была танцплощадка.

В Старорусском районе, близ урочища Горки поисковики нашли и эксгумировали останки 157 военнослужащих из санитарного захоронения 63-го Отдельного медико-санитарного батальона 53-й Гвардейской стрелковой дивизии. По документам Центрального архива министерства обороны РФ всех погибших удалось идентифицировать.

Ещё одно санитарное захоронение — 466-го отдельного медсанбата 378-й стрелковой дивизии 2-й ударной армии — было найдено в районе Мясного Бора (Новгородский район). Удалось установить имена более 60 умерших от ран военнослужащих.

Кроме того, в Марёвском районе поисковики нашли боевое захоронение бойцов и командиров штаба 1-й маневренной воздушно-десантной бригады РККА, эксгумировали 25 погибших. В Шимском районе было найдено ранее неизвестное боевое партизанское захоронение — 44 погибших. А в деревне Гарижа были подняты останки двух расстрелянных немцами партизанских связных, их имена установлены: Соловьёв Василий Александрович и Герасимов Василий Фёдорович.

Совместно с Российским военно-историческим обществом поисковики «Долины» провели несколько отдельных полномасштабных экспедиций, в результате которых были найдены места падения 14 советских боевых самолётов и установлены имена 12 летчиков из их экипажей, которые до сих пор числились пропавшими без вести.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нынешний сезон стал 28-м в деятельности поисковой экспедиции «Долина» памяти Н.И. Орлова. На сегодняшний день экспедиция является крупнейшим в стране поисковым объединением, в состав которого входит 46 поисковых отрядов общей численностью более 1000 человек. Ежегодно в работе экспедиции принимают участие поисковые формирования из различных регионов России и ближнего зарубежья.