Калуга, 2 ноября, 2016, 09:15 — ИА Регнум. Рядом с храмом в честь преподобного Сергия Радонежского в калужском поселке Мстихино появился терминал моментальной оплаты, с помощью которого любой желающий за 50 рублей может заказать молитвы по выбору. Как оказалось, его установил один из прихожан по личной инициативе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Свечи

Как сообщили 2 ноября корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе Калужской епархии, установить платежный терминал по соседству с храмом разрешил его настоятель, который не разобрался в происходящем.

По мнению епархии, «прихожанам следует лично посещать храм, а не поручать свои пожелания автомату». Предпринимателю, установившему терминал для оплаты молитв за здравие или за упокой, предложено его демонтировать.