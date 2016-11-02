Пекин, 2 ноября, 2016, 09:03 — ИА Регнум. Министерство коммерции КНР опубликовало заявление, согласно которому в ближайшее время Пекин направит в Пхеньян $3 млн для ликвидации последствий одного из самых разрушительных наводнений в истории страны.

Japantimes.co.jp Наводнение в КНДР

В результате сильнейшего наводнения, начавшегося еще в сентябре, более 130 человек погибли, еще 400 числятся пропавшими без вести. В ряде районов наблюдается сложнейшая гуманитарная ситуация, пишет «Синьхуа».

По оценкам МККК на ликвидацию последствий наводнения необходима сумма в размере $15,5 млн, однако эту сумму собрать пока не удалось. Власти КНР выражают искренние соболезнования жителям КНДР, потерявшим родственников и близких во время удара стихии.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в начале сентября китайские СМИ сообщили об успешном завершении спасательной операции, в ходе которой китайские специалисты вызволили 3 граждан КНДР, оказавшихся в ловушке на затопленном острове Онсон на китайско-корейской границе.