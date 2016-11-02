Ярославль, 2 ноября, 2016, 09:03 — ИА Регнум. Ярославские коммунисты нашли компромисс в споре с мэрией областного центра и полицией о том, какой должна быть демонстрация 7 ноября. Как сообщало ранее ИА REGNUM, органы власти потребовали от организаторов митинга и шествия обеспечить материально условия безопасности демонстрации: расставить временные знаки, найти эвакуатор и перекрыть улицы.

ИА REGNUM Митинг в Ярославле

Однако после громких заявлений в СМИ, стороны встретились еще раз и нашли компромиссный вариант, рассказал корреспонденту ИА REGNUM секретарь обкома КПРФ Эльхан Мардалиев.

«Нам предложили сначала изменить маршрут и провести демонстрацию по пешеходным улицам: Первомайскому бульвару или улице Кирова. Тональность сотрудников мэрии и полиции сменилась, они теперь говорят, что мы создаем неудобства для автомобилистов и жителей города. Мы не согласились на изменение маршрута, так как шествие по улице Свободы уже стало традиционным. В итоге было решено, что маршрут останется без изменений, но мы пойдем по тротуару. Параллельно колонне будет идти машина звукоусиления. В остальном все останется, как мы планировали — сбор 7 ноября в 16.00 на площади Труда, потом демонстрация по улице Свободы, в 17.00 — митинг на площади Волкова у Знаменской башни», — рассказал Эльхан Мардалиев.

Отметим, что 4 ноября, в День народного единства в центре Ярославля состоится крестный ход от Казанского монастыря до часовни Казанской иконы Божьей Матери. В ходе крестного хода и митинга у часовни будет перекрыто движение по нескольким центральным улицам города. В этом мероприятии традиционно принимают участие руководители региона и областного центра, партия «Единая Россия» и казачество. О каких-либо неудобствах при проведении этих торжеств власть не заявляла.