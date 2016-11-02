Москва, 2 ноября, 2016, 09:02 — ИА Регнум. Помимо очевидных проблем в плане достижения консенсуса по квотам на добычу нефти, есть проблемы и в плане сезонности. Если посмотреть на динамику Brent в течение последних 10 лет, ноябрь очень неудачный месяц для этого актива, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева. В среднем, нефть теряла около 2,9% за этот период. Причем последние три ноября (2013, 2014 и 2015 год) были особенно плохи: 10,6%, 17,9% и 3,8% снижения стоимости, соответственно.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Следует вспомнить еще об одном факторе. В мае 2016 года начался тренд на рост числа действующих буровых установок. И именно спустя 4−5 месяцев обычно это отражается на балансе спроса и предложения. Как раз к ноябрю», — отметила Афанасьева.

«И еще одно. Коммерческие запасы нефти в США последнее время сокращались удивительно быстро. Однако сезон технического обслуживания оборудования нефтеперерабатывающих заводов уже здесь, так что объемы будут неминуемо расти. Поэтому каждая волна роста Brent будет сопровождаться стремительными распродажами. Не исключен пробой отметки 47,20 долл./баррель, который откроет путь к 46,00», — предполагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 2 ноября, мировые цены на нефть снижаются на фоне сообщения Американского института нефти (API) о значительном росте запасов нефти в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 07:37 мск стоимость нефти марки Brent снижалась на 0,69% — до $47,81 за баррель, цена на нефть марки WTI — на 0,84%, до $46,28.