Домодедово, Московская область, 2 ноября, 2016, 09:00 — ИА Регнум. Четыре рабочих погибли на стройке в Домодедово (Московская область): в вагончике после произошедшего пожара найдены трупы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Wallspaper.ru Огонь

Пожар произошёл накануне, 1 ноября, на улице Текстильщиков. Причина возникновения пожара выясняется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 ноября Комитет лесного хозяйства Московской области заявил о завершении пожароопасного сезона в лесах Подмосковья. По предварительным данным, в 2016 году возникло 134 лесных пожара. Площадь, пройденная огнем, в этом году меньше прошлогоднего показателя — 49,80 га.