Вашингтон, 2 ноября, 2016, 08:59 — ИА Регнум. Специалисты из Швейцарии с помощью телескопа «Хаббл» изучили условия на экзопланете в созвездии Лисички, известной как «горячий» Юпитер. Оказалось, что погодные условия на ней крайне негостеприимны: температура достигает 3000 ° C, а скорость ветра — 2 км/с, сообщает Daily Mail.

Grandwallpapers.net Дождь из стекла

Планета HD 18 9733b представляет собой газовый гигант размерами чуть больше Юпитера и расположена в 63 световых годах от Солнца. Расстояние от планеты до звезды, вокруг которой она вращается, в 10 раз меньше расстояния между Солнцем и ближайшей к нему планетой — Меркурием.

Чрезвычайно высокая температура в атмосфере планеты приводит к тому, что гигант ежесекундно теряет до 600 млн кг веса. Также ранее было установлено, что кремниевые частицы во время бурь поднимаются в атмосферу, превращаясь из-за высокой температуры в расплавленное стекло. Обнаружены здесь и облака из капель расплавленных силикатов и железа, то есть не редки на планете и «железные» бури.

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