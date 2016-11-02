Москва, 2 ноября, 2016, 08:53 — ИА Регнум. Пара USD/RUB предсказуемо пошла на поводу динамики нефти и скорректировалась от верхней границы устоявшегося диапазона 61,80 — 63,50, о котором говорилось последнюю неделю. Однако не стоит расслабляться и переходить к диапазонной торговле, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Дарья Антоновав ИА REGNUM Доллар

«На текущей неделе есть большой риск все же увидеть пробой верхней границы, причем способствовать этому могут сразу два фактора: и повторная волна распродаж нефти, и укрепление доллара США на выходе экономических данных и результатах заседания ФРС. Не исключено, что сегодня, 2 ноября, будут попытки протестировать отметку 63,50 с дальнейшей целью на 64,00», — полагает эксперт.

Читайте также: Доллар проверит на прочность уровень 63,50 рубля

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ разнонаправленно изменил курсы валют на 2 ноября. Курс доллара официально вырос на одну копейку и составил 63,20 рубля. Курс евро при этом регулятор повысил почти на 8 копеек до 69,36 рубля. Стоимость нефти марки Brent снизилась до 47,81 доллара за баррель.