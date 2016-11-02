«Пара доллар/рубль на поводу»
Москва, 2 ноября, 2016, 08:53 — ИА Регнум. Пара USD/RUB предсказуемо пошла на поводу динамики нефти и скорректировалась от верхней границы устоявшегося диапазона 61,80 — 63,50, о котором говорилось последнюю неделю. Однако не стоит расслабляться и переходить к диапазонной торговле, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.
«На текущей неделе есть большой риск все же увидеть пробой верхней границы, причем способствовать этому могут сразу два фактора: и повторная волна распродаж нефти, и укрепление доллара США на выходе экономических данных и результатах заседания ФРС. Не исключено, что сегодня, 2 ноября, будут попытки протестировать отметку 63,50 с дальнейшей целью на 64,00», — полагает эксперт.
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Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ разнонаправленно изменил курсы валют на 2 ноября. Курс доллара официально вырос на одну копейку и составил 63,20 рубля. Курс евро при этом регулятор повысил почти на 8 копеек до 69,36 рубля. Стоимость нефти марки Brent снизилась до 47,81 доллара за баррель.