Вашингтон, 2 ноября, 2016, 08:46 — ИА Регнум. Нефтепровод в штате Северная Дакота (США), строительство которого сопряжено с массовыми протестами, может изменить свой маршрут. С таким заявлением выступил президент США Барак Обама, пишет The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Барак Обама

«Мы пристально следим за ситуацией, и я думаю, что есть способ уладить разногласия по поводу священных для коренных американцев земель», — сказал Обама. Президент США пояснил, что возможность изменения маршрута должна быть подтверждена Инженерным корпусом сухопутных войск американских вооружённых сил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в США проходят массовые акции протеста против строительства нефтепровода в Северной Дакоте: протестующие организовали лагерь, на территории котрого жгут автомобильные покрышки и кидают в полицейских камнями. 27 октября при разгоне лагеря протестующих были арестованы 117 человек. Для разгона был применён перцовый спрей.