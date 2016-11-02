Новый Некоуз, Ярославская область, 2 ноября, 2016, 08:42 — ИА Регнум. 85-летняя отшельница из деревни Никитино Некоузского района Ярославской области получит паспорт, пояснили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

Галина Голубкова Нина Соболева

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Нина Соболева с дочерью живет в ветхом доме без документов и пенсии. По словам местных депутатов, после перенесенного инсульта старушка не может ходить, но медпомощь не получает. Деревня находится в 150 километрах от областного центра, и дороги к ней нет.

После того, как о нечеловеческих условиях жизни пожилой женщины рассказали СМИ, власти района активно подключились к разрешению ситуации и смогли запустить необходимые бюрократические процессы. В результате личность некоузской отшельницы была установлена, и органы прокуратуры обратились в суд с иском об установлении факта рождения женщины. Также надзорное ведомство добивается выдачи паспорта пенсионерке. Это будет первый документ в ее жизни, уточняют в прокуратуре.

«Установлено, что женщина всю жизнь прожила, не имея каких-либо документов, удостоверяющих личность, не получала социальных гарантий, медицинского обслуживания, пенсионного обеспечения… По данным УФМС России паспорт женщине не выдавался», — говорится в официальном сообщении прокуратуры Ярославской области.

Нина Соболева — уроженка Ермаковского района Ярославской области. При создании Рыбинского водохранилища эта территория подверглась затоплению, и при ликвидации сельсовета в 1939 году книги записей актов гражданского состояния были переданы на хранение в отдел ЗАГС Пошехонского района Ярославской области. Но в результате проверки архивов выяснилось, что актовые записи о рождении Нины Соболевой отсутствуют. Поэтому прокуратура потребовала установить дату рождения женщины в судебном порядке. После этого можно будет решать вопрос о выдаче пенсионерке паспорта.

Сама Нина Соболева, по словам депутата поселкового совета Татьяны Тихомировой, находится в больнице, куда ее поместили на социальную койку сразу после того, как ее история получила резонанс. Вместе с ней в больнице пребывает и ее дочь.

«Но они хотят домой. Дочь переживает, что у нее огород остался неубранным, и дров она на зиму купила — ждет, когда привезут. Но я считаю, что надо обязательно уговорить обеих перезимовать в больнице или в доме временного пребывания пенсионеров. Там они будут в тепле, сытости и под присмотром врачей. А случись чего в деревне с ними — никто и не узнает», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Татьяна Тихомирова.