Рубцовск, Алтайский край, 2 ноября, 2016, 08:38 — ИА Регнум. Рубцовчане — работники коммунальной сферы — вышли на митинг и потребовали от местных властей выплатить им зарплату, которую задерживают уже пятый месяц. По данным программы «Наши новости» (НН), пойти на этот шаг люди были вынуждены после того, как не смогли дождаться результата от своих обращений в прокуратуру.

Наши новости Рубцовские коммунальщики вышли на митинг

«Раньше они жили от зарплаты до зарплаты, а сейчас — от обещания до обещания. Десятки жителей Рубцовска оказались вынуждены требовать собственные же деньги. Власти города перестали выплачивать им зарплату еще в начале лета», — поясняют «НН», побывав на митинге.

«Платят частями: по 1,5−2 тысячи рублей — максимум, дают 3 тысячи. Вчера конкретно мне кинули 2 тыс. 730 рублей. А задолженность по зарплате у нас сложилась с июля», — говорит участница пикета Людмила Мухортова.

«Регулярно задерживают зарплату — это уже не первый раз. По три месяца мы вообще ни рубля не видим, — сколько можно терпеть-то? Директор говорит, что администрация обещает перечислить, но обещанного три года ждут», — подтверждает другая участница пикета Валентина Орловская.

В акции протеста приняли участие больше полусотни человек. Часть из них — работники «Дорсервиса» (предприятие занимается уборкой улиц города по заказу местной администрации), — часть — сотрудники МУП «Рубцовские тепловые сети». Сейчас это предприятие находится в стадии банкротства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проблемы теплового комплекса в Рубцовске не решались годами, зато собственники банкротились и менялись с завидной регулярностью. Между тем, обветшалые сети ремонтировали редко, — еще реже пересматривали тарифы на теплоснабжение. Все это привело к тому, что в прошедшую зиму, чтобы не заморозить горожан, в ситуацию пришлось вмешаться краевой власти, и решать все вопросы по теплообеспечению практически в ручном режиме. В августе МУП «Рубцовские тепловые сети» ликвидировал учредитель. Пришедшая ей на смену частная компания из 559 человек увольняет почти половину: до 8 ноября люди числятся в простое, дальше их ждёт биржа труда.

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В администрации Рубцовска подтвердили законность требований. «МУП должен работникам порядка 17 миллионов рублей. Самому предприятию должны ещё больше: дебиторская задолженность — 260 миллионов рублей. Однако ответа, как получить эти средства, чтобы выплатить долги по зарплате, у учредителя нет, и городские власти тоже надеются на помощь прокуратуры», — выяснили «Вести-Алтай».

Прокуратура, в свою очередь, ответила что руководителям названных организаций внесены представления об устранении нарушений трудового законодательства. «В суд направлено более 300 исковых заявлений о взыскании задолженности по заработной плате», — отметил помощник прокурора Рубцовска Данил Антонов.

Напомним, ситуация осложнена отсутствием главы администрации города. Произошло это после того, как мэр Владимир Ларионов был признан виновным в превышении должностных полномочий.

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По итогам акции, участники подготовили обращение с подписями в несколько инстанций, в котором требуют полной выплаты долгов и предупреждают, что в случае игнорирования, готовы на более решительные меры, вплоть до голодовки.