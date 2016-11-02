Краснодар, 2 ноября, 2016, 08:36 — ИА Регнум. Следственные органы Южного следственного управления на транспорте расследуют причины крушения вертолета на частное домовладение в Сочи. В качестве основных версий трагедии рассматривают две — техническую неисправность и ошибку пилота, сообщили ИА REGNUM 2 ноября в пресс-службе СКР по региону. Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека по неосторожности».

Фото Адлерский АСО «Кубань-Спас» vk.com/club34446977 Крушение вертолета в Сочи

Предстоит выяснить, имела ли компания-владелец соответствующие разрешения на перевозку пассажиров вертолетом. Уже установлено, что вертолет принадлежит ЗАО «Ельцовка», зарегистрированном в городе Новосибирске. Техническая документация на воздушное судно в настоящее время устанавливается.

В ходе предварительной проверки с места происшествия изъяты образцы топлива и масла для назначения физико-химического исследования. Свои показания дали очевидцы происшествия.

Напомним, трагедия произошла накануне, 1 ноября. Вертолет «Еврокоптер АС-350, перевозивший пятерых пассажиров, упал в Адлеровском районе города Сочи. Погибла одна женщина. Еще пять пассажиров пострадали, из них двое находятся в тяжелом состоянии.

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Погибшая при крушении вертолета в Сочи оказалась туристкой из Москвы

Как сообщало ИА REGNUM, в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация) предполагают, что пилот упавшего в Сочи вертолета Eurocopter мог незаконно использовать машину для осуществления платных экскурсионных полетов. В ведомстве напомнили, что машинам авиации общего назначения, к которым относится упавшее воздушное судно, по закону выполнять коммерческие полеты запрещено.