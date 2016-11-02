Пекин, 2 ноября, 2016, 08:36 — ИА Регнум. Представители компании Volvo заявили, что компания планирует расширить сотрудничество с китайской компанией Geely, сообщает 2 ноября Reuters.

Kasra.co Volvo

Две фирмы в скором времени начнут совместное производство автомобилей на автомобильном заводе в городском округе Тайчжоу, расположенный в восточной провинции Чжэцзян, говорится в заявлении Volvo.

Завод в Тайчжоу, который находится под управлением компании Volvo, будет запущен в текущем квартале. Завод будет производить компактные автомобили, которые являются совместной разработкой компаний Geely и Volvo.

Напомним, автомобильный завод в Тайчжоу станет третьим заводом Volvo в Китае, еще два завода расположены в городском округе Дацин в городе Чэнду, расположенный в западной части Китая.