Владивосток, 2 ноября, 2016, 10:08 — ИА Регнум. В Приморском крае наблюдается стабильная, а если быть точней, стабильно ухудшающаяся ситуация с распространением среди населения ВИЧ-инфекции. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM заведующий отделом методический и профилактической работы центра СПИД Илья Кравцов сообщил, что каждый месяц в субъекте выявляется около 100 новых случаев ВИЧ-инфекции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анализ крови на ВИЧ

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Согласно последним данным центра СПИД, в Приморском крае, начиная с 1989 года выявлено более 14 тысяч ВИЧ-инфицированных граждан, из которых сегодня на территории субъекта проживает около 9 тысяч. Наиболее острая обстановка по поражённости населения ВИЧ-инфекцией отмечена в Уссурийском городском округе, затем идут Находкинский, Артёмовский, Дальнереченский и Владивостокский округа.

В общей сложности с 1989 по 2015 годы в Приморье было зарегистрировано свыше 13,5 тысяч ВИЧ-инфицированных, при этом на территории Приморья на конец 2015 года проживало 8,5 тысяч пациентов с таким диагнозом.

На фоне последних сообщений о том, что сегодня Свердловская область находится на первом месте в России по проценту заболевших среди населения, а в Екатеринбурге и вовсе объявлена эпидемия ВИЧ, заведующий отделом методический и профилактической работы центра СПИД добавил, что эпидемия ВИЧ-инфекции наблюдается по России в целом, поскольку количество заражённых вирусом иммунодефицита постоянно растёт.

«В Приморском крае отмечается рост ВИЧ-инфицированных: каждый месяц около 100 новых случаев. Ситуация стабильная, но стабильно ухудшающаяся. Профилактическая работа идёт через информационные средства, проводится работа в школах, вузах, трудовых коллективах и реабилитационных центрах, развивается волонтёрское движение, — прокомментировал Илья Кравцов. — Как и по России в целом, в Приморском крае распространение ВИЧ-инфекции чаще всего наблюдается при употреблении наркотиков, на втором месте идёт половой путь, причём этот показатель начинает подрастать».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в Екатеринбурге ВИЧ-инфицирован каждый 50-й житель или 1,8% населения. В общей сложности зарегистрировано 26 693 случая ВИЧ-инфекции (в 2015 году население составляло 1,428 миллион человек), на 100 тысяч человек показатель заражённости — 1 826.