Владивосток, 2 ноября, 2016, 10:13 — ИА Регнум. В Приморском крае озвучены первые параметры бюджета на 2017 год. Доходная часть казны обозначена в размере 70,86 миллиардов рублей, расходы — 78,1 миллиардов и дефицит — 7,24 миллиардов рублей. Комитет по социальной политике и защите прав граждан в целом с проектом согласился, однако по ряду показателей рекомендовал региональным чиновникам внести коррективы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

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По словам директора департамента финансов Татьяны Казанцевой, бюджет в следующем году останется социально-направленным. Свыше 56 миллиардов рублей или 72,5% планируется направить на развитие здравоохранения, образования, культуры и спорта, на социальную поддержку, содействие занятости населения, обеспечения жильём отдельных категорий граждан и компенсация затрат в связи с установлением льготных тарифов.

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К примеру, развитие здравоохранения — 16,3 миллиардов рублей, образование — 17,5 миллиардов, социальная поддержка граждан — 12 миллиардов, культура — 1,6 миллиард рублей, спортивные программы — 1,7 миллиард рублей. В отдельное приложение выделено распределение средств на господдержку семьи и детей — 17,5 миллиардов рублей.

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Профильный комитет с учётом доработки ко второму чтению с проектом бюджета на 2017 год согласился. Краевой администрации рекомендовали прописать дополнительное финансирование на капремонт ФАПов и приобретения для них оборудования, на завершение строительства психиатрической больницы и обеспечение жильём сирот.

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Как сообщало ИА REGNUM, в первом чтении проект бюджета Приморского края на 2016 год был одобрен в следующих параметрах: доходы — 78,7 миллиардов рублей, расходы — 82,1 миллиарда, дефицит — 3,3 миллиарда. К третьему чтению расходы казны увеличились до 85, 2 миллиардов рублей. Последние корректировки в главный финансовый документ 2016 года были внесены 26 октября. За год параметры бюджета изменились следующим образом: доходная часть — 85,251 миллиардов рублей, расходная — 91,783 миллиард рублей, дефицит — 6,532 миллиардов.