Москва, 2 ноября, 2016, 08:22 — ИА Регнум. Торги по нефти 1 ноября завершились снижением. Баррель Brent подешевел на 1,17%, до $47,90. За последние девять сессий нефть подешевела на 8,8%. Участники рынка закладывают в цены провал встречи ОПЕК, которая состоится в конце ноября.

Asrenaft.com Нефть

Масла в огонь подлил Американский институт нефти (API). За последнюю неделю запасы нефти в США увеличились на 9,3 млн баррелей (прогноз был +1,54 млн). Запасы бензина снизились на 3.5 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 3,1 млн баррелей.

В Азии 2 ноября баррель Brent стоит $47,77 (-0,28%). Закрытие дня ниже трендовой линии с января ($48,20) открыло продавцам дорогу к уровню $45,70. Вечером выйдут данные по запасам нефти от Минэнерго США. Если официальные данные совпадут с данными API и увеличится добыча нефти, снижение цен на нефть ускорится. На текущий момент нет факторов, которые бы могли развернуть цены вверх.