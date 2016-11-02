Москва, 2 ноября, 2016, 08:19 — ИА Регнум. Торги на Московской бирже 1 ноября закрылись по валютам смешанно. По итогам дня курс доллар/рубль снизился на 0,09%, до 63,32 рубля, евро/рубль вырос на 0,54%, до 70,00 рубля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Во вторник в первой половине дня рубль укрепился к доллару и евро. Американский доллар корректировался по всему рынку Форекс. Поводом для его коррекции послужили положительные данные по деловой активности в производственном секторе Китая, Австралии и России. Октябрьские значения индексов оказались выше сентябрьских. Курс доллар/рубль снижался до 62,90 рубля, евро/рубль — до 69,28 рубля.

Российская валюта сдала позиции в вечернюю сессию после обвала цен на нефть. По итогам сессии цена на Brent снизилась на 1,17%, до $47,90 за баррель. Участники рынка закладывают в цены провал встречи ОПЕК, которая состоится в конце ноября. Поздним вечером рынок шокировал Американский институт нефти. За последнюю неделю запасы нефти в США увеличились на 9,3 млн баррелей.

По итогам дня американский доллар остался в небольшом минусе, в то время как единая валюта подорожала к рублю до 70 рублей на фоне укрепления евро на рынке Forex. Евро стал стремительно дорожать к доллару и фунту после выхода слабых статданных по Британии.

В Азии 2 ноября за баррель Brent дают $47,77 (-0,28%). Закрытие дня ниже трендовой линии с января ($48,20) открыло продавцам дорогу к уровню $45,70. После завершения налогового периода рубль остался без поддержки, тем не менее спрос на рублевую ликвидность сохраняется высокий. 2 ноября Минфин РФ проведет аукцион по размещению ОФЗ одного выпуска на общую сумму 10 млрд руб.

Так как цена на нефть торгуется ниже $48,20, то долларовые покупатели сегодня будут пытаться закрепиться выше зоны 63,50−63,66 рубля. Если попытка окажется успешной, тогда в качестве цели можно выбрать уровень 65,32 рубля. Если нет, то пара доллар/рубль сохранить движение около отметки в 63 рубля.