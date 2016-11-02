Королёв, Московская область, 2 ноября, 2016, 08:15 — ИА Регнум. Орбита Международной космической станции (МКС) подверглась плановой коррекции в соответствии с программой полета. После маневра высота станции над Землей увеличилась на 2,45 км и составила 406,1 км, сообщает 2 ноября пресс-служба «Роскосмоса».

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"Коррекция проведена с целью создания баллистических условий для запуска космического корабля «Союз МС-03», запланированного на 17 ноября 2016 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для изменения высоты орбиты в 6:22 мск были запущены корректирующие двигатели служебного модуля «Звезда». Устройства проработали 96 секунд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 17 ноября на площадке, известной как «Гагаринский старт», состоится запуск космического корабля «Союз МС-03». На орбиту отправится очередной экипаж МКС в составе российского космонавта Олега Новицкого, американского астронавта Пегги Уитсон и астронавта европейского космического агентства (ЕКА) Тома Песке. Основной и дублирующий экипажи прибыли на Байконур 1 ноября.